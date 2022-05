Dit bedrijf wil 1,4 miljoen euro ophalen voor een nieuwe manier van bijbels maken

Een medewerker van boekhandel Scheltema verplaatst dinsdag een stapel nieuwe bijbels in het magazijn van de winkel in Amsterdam.

Ridderkerk

De investering is bedoeld voor het bedrijf Pretore uit Ridderkerk. Wat is er bijzonder aan hun manier van bijbels maken?

‘Bijbels worden nu ouderwets gedrukt waarbij voor elke pagina een plaat wordt gemaakt. Dat is kostbaar en financieel pas interessant bij oplages van 50.000 of meer. Pretore, dat is ontstaan uit het bedrijf HJ Media, wil bijbels gaan printen. Dat is iets totaal anders. Daarmee kun je voor dezelfde kostprijs oplages van 150 tot 200 stuks maken. Deze ontwikkeling gaat de wereld veranderen.’

Zitten we straks met een geprinte bijbel in de kerk?

‘Ja, ik verwacht dat de ouderwetse boekdrukkunst over een aantal jaar zal verdwijnen, juist vanwege de vraag naar kleine uitgaven. Het is niet per se goed..

