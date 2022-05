Gespreksmethode voor kerken over lhbt+

Amersfoort

Stichting Wijdekerk, een organisatie die zich inzet voor lhbt+-christenen, heeft een methode ontwikkeld om in kerken het gesprek te voeren over lhbt+-vragen. Het pakket, getiteld Inside-Out, biedt gespreksmateriaal om vier avonden in gesprek te gaan. Het is gericht op ouders van lhbt+-kinderen in de kerk en bevat onder meer een korte documentaire waarin ouders van een homoseksuele zoon hun verhaal doen.

