‘Vertrouwen is bij mij vaak kwetsbaar’: geloven met een trauma

In augustus 1979 begonnen de jaren van eenzaamheid voor Josje Bosma. Leven tussen mensen die je niet begrijpen. Nog zo’n kramp: geloven in een God die je deels niet vertrouwt. En toch zeggen: ‘Dag aan dag draagt Hij ons.’

Bij de buren in de kast zag de jonge Josje Bosma het boek Het aanzien van 1979, met op bladzijde 167 de foto. Een frontale treinbotsing in Nijmegen. Acht doden, 37 gewonden. Verwrongen metaal van verstrengelde treinen. Daartussen had haar vader zijn laatste adem uitgeblazen.

Die avond, 28 augustus, had hij gebeld: hij had de trein gemist en nam de volgende. Wachtend op nieuws was haar oudste broer naar de plek van het ongeluk gefietst om hem te zoeken. Nooit heeft hij verteld wat hij daar heeft gezien.

‘Vader van 7 kinderen omgekomen bij treinramp’, luidde de kop in het Nijmeegs Dagblad die week. Slachtofferhulp was er dest..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .