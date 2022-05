‘Tijdens mijn ziekte wist ik de Heer wel te vinden, maar de vreugde in Hem niet’

Duizenden mensen leven met een ziekte of beperking die – naar de mens gesproken – niet weggaat. Hoe tellen ze hun dagen, hoe houden ze zin in hun leven? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de toekomst? In deze serie vertellen mensen over verdriet, dood en geloof.

Ans Heij: 'Ik was heel verdrietig om hoe het allemaal ging, maar na een paar dagen kwam de Heer in al zijn liefde tot me.

In 2002 kreeg Ans van Buuren (68) lichamelijke klachten. Het begon met een oogzenuwontsteking, waardoor ze niet goed kon zien; die ging weer over. Later merkte ze dat ze niet veel kracht meer in haar benen had en was ze heel vermoeid. ‘Het stormde in mijn leven.’

‘Ik was er eerst een beetje laconiek onder; ik dacht er niet aan dat ik ernstig ziek kon zijn. Maar dat kwam wel uit de onderzoeken. Het bleek MS, een ernstige ziekte, waarvan je niet weet hoe die zich gaat ontwikkelen. Er is geen medicijn, dus eigenlijk kun je er niet van genezen. Er is een milde vorm en een waarbij je heel snel achteruitgaat. Welke vorm je hebt, moet maar blijken gaandeweg. Dat is heel moeilijk om mee om te gaan.

‘De Heer werd ..

