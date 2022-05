Breien, biertjes, bidden: ‘Het zit in ons DNA om tot zegen te zijn’

Met hulp van vrijwilligers uit de kerk is ‘het Badhuis’ in Zwijndrecht zes dagen per week open. (beeld Richard van Hoek)

Het karakteristieke zadeldak van het badhuis valt op tussen de rijtjes strakke huurwoningen in het centrum van Zwijndrecht. Een deel van de huizen in de vroegere arbeiderswijk is nog bewaard gebleven, zo ook het oude badhuis. De woningen die verloren gingen, zijn vervangen door kubusvormige huurwoningen. In de jaren dertig had bijna niemand een douche; aan de Prins Hendrikstraat konden de inwoners van de wijk zich voor vijftien cent wassen. Het badhuis was een ontmoetingsplek voor de hele buurt.

Bijna een eeuw later heeft het die functie opnieuw ingenomen. In 2013 maakte Peter Huijser van het badhuis een pioniersplek vanuit de Protestante Kerk. Hij wilde een ‘huiskamer voor de buurt’ creëren, vanuit het verlangen de wijk te dienen. ..

