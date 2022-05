Deze dominees zitten op Twitter: ‘Ik zie het als mijn taak de wereld iets over de kerk te vertellen’

Dominees zijn veelvuldig te vinden op Twitter, het socialemediaplatform dat recent is overgenomen door de rijkste man op aarde. Twitter wordt gebruikt door opiniemakers, politici en journalisten – en ook door dominees dus. Waarom besteden zij daar hun tijd aan? Is Twitter voor hen zoiets als de koffieautomaat op kantoor? En waarom kiezen zij voor dít medium?

Wie veel op Twitter zit, of er alleen soms even rondkijkt, komt vooral opiniemakers, journalisten en politici tegen. In berichten met maximaal 280 tekens – een zogenaamde tweet – die eventueel aangevuld wordt met een #hashtag is het makkelijk gedachtespinsels de wereld in te slingeren.

Maar dat blijken dominees ook te kunnen. Elsbeth Gruteke, Joost Röselaers en Joël Boertjens zijn enkele van de voorgangers of predikanten die te vinden zijn op Twitter. Naar eigen zeggen besteden ze per dag een halfuur tot een uur van hun tijd eraan.

bijpraatmoment

Dominee kan een eenzaam beroep zijn; je hebt meestal geen directe collega’s en je werkt het meest op je eigen studeerkamer. Is Twitter voor hen vooral een plek voor onderlinge ontmoetin..

