‘Psalmen Anders’ geeft nieuwe manieren om vandaag psalmen te zingen

Psalmen zingen kan binnenkort in Nederland op allerlei manieren. Berijmd, als luisterlied of ‘spoken word’, zo breed is de nieuwe bundel Psalmen Anders.

Utrecht

‘Vier eeuwen geleden wilde Calvijn de psalmen aan de gemeente teruggeven. Hij liet ze berijmen. Maar honderd van de honderdvijftig psalmen hebben het eigenlijk nooit gedaan’, zegt Roel Bosch. ‘Dat komt deels door de inhoud, maar vooral ook door de melodie.’

Bosch is dominee van de protestantse Noorderlichtkerk in Zeist en werkte mee aan het nieuwe Liedboek (2013), als voorzitter van de ‘werkgroep Psalmen’. Die presenteert zaterdag in de Nicolaikerk in Utrecht ee bundel met ruim honderd psalmen in een nieuwe versie: Psalmen Anders.

Psalm 12 bijvoorbeeld staat erin, als luisterlied van Rikkert Zuiderveld: ‘Bevrijd ons van wie grote woorden spreken, / bevrijd ons van de leugens uit hun mond: de sterken die de zwakken kunnen b..

