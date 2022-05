54 - Gaan de Christelijke Gereformeerde Kerken uit elkaar vallen?

Te gast is Andries Knevel, oud-EO-man en christelijk-gereformeerd. Knevels kerkverband van zo’n 70.000 leden lijkt zich terug te trekken achter de eigen dijken, terwijl in het verleden christelijk-gereformeerden zoals J.H. Velema en Arie van der Veer een verbindende rol speelden in protestants Nederland. ‘Christelijk-gereformeerden waren nooit zo van de stellige uitspraken’, zegt Knevel. Maar nu is de vrouw in het ambt verboden en wordt de samenwerking met andere kerken op een laag pitje gezet. Waar gaat dat heen, zeker als straks het nog heikeler thema van zegenen van homorelaties op de agenda komt? Blijft het praten, praten, praten of valt het kerkgenootschap dan toch uit elkaar?