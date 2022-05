De mooiste lessen van de Wittenberg in Zeist: genadig leven met elkaar

De bijbelschool de Wittenberg, in de bossen van Zeist, viert zaterdag haar vijftigjarig jubileum. Het Nederlands Dagblad leefde een dag mee in het ritme van de protestantse leefgemeenschap.

de ochtend

In sokken en op slippers schiet een deelnemer van het vormingstraject Inside Out het klaslokaal in. Zij en de elf andere studenten volgen vanochtend het vak ‘Bezield Leven’ van spreker en schrijfster Joline Zuidema. Ze stuurt hen de grote tuin in om in stil gebed bij replica-kunstwerken van onder meer Christa Rosier en Vincent van Gogh op te merken wat er bij hen naar boven komt aan gedachten.

De tuin en de Wittenberg bloeit, hoe anders stond het ervoor in 2018. Toen dreigde de Wittenberg, door afnemende aantallen studenten, te stoppen. Maar de instelling vond zich opnieuw uit als een soort protestants klooster en richt zich nu op drie groepen. Eén: de studenten die een vormingstraject volgen van vijf maanden. Twee: de lee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .