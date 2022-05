Kardinaal Zen vrij op borgtocht

De rooms-katholieke kardinaal Joseph Zen is op borgtocht vrijgelaten, nadat hij woensdag door de Chinese veiligheidspolitie in Hongkong werd opgepakt. De geestelijke wordt beschuldigd van vermeende ‘samenzwering met buitenlandse krachten’, meldden lokale media.

Hongkong

Zen (90) is een van de hoogstgeplaatste katholieke geestelijken in Azië en leidde met vier anderen het eerder ontbonden hulpfonds voor demonstranten. De kardinaal is al lange tijd een voorvechter van democratie in Hongkong en heeft zich herhaaldelijk uitgesproken tegen het groeiende autoritaire gedrag van de Chinese staat onder president Xi Jinping.

Naast Zen arresteerden de autoriteiten ook advocaat Margaret Ng, activist en popmuzikant Denise Ho, het gewezen parlementslid Cyd Ho en academicus Hui Po-keung. Zij waren eveneens betrokken bij Humanitair Fonds 612. Ook zij zijn op borgtocht vrijgelaten.

Het Vaticaan liet via een woordvoerder weten met bezorgdheid kennis te hebben genomen van het nieuws over de arrestatie van Zen. De He..

