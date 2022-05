‘Vrouwenbesluit’ zorgt voor kentering in eenheid christelijk- en vrijgemaakt-gereformeerden

Nunspeet

In de toekomst is plaatselijke samenwerking alleen mogelijk met vrijgemaakt-gereformeerde kerken waar geen vrouwelijke ambtsdragers dienen als dominee, ouderling of diaken, waar geen kinderen worden toegelaten tot het avondmaal en waar homorelaties - in lijn met de eigen eerdere CGK-besluitvorming - worden afgewezen.

Het besluit is een ‘onmiskenbaar gevolg’ van recente besluiten die in beide kerkverbanden over ‘vrouw en ambt’ zijn genomen. De christelijk-gereformeerde synode wees dit in april nogmaals af. In september 2020 gaf de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt definitief groen licht voor vrouwelijke ambtsdragers, een stap overigens die eerder al door de aan beide kerkverbanden verwante Nederlands Gereform..

