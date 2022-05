Rapper Kanye West aangeklaagd: zonder toestemming gebruikte hij zeventig seconden uit preek

‘Mijn ziel roept halleluja en ik dank God dat Hij mij heeft gered.’ Het zijn de eerste woorden uit het lied ‘Come to life’ van de Amerikaanse rapper Kanye West. Maar West zegt de woorden niet zelf. Het gaat om een opname van een kerkdienst van Joy of the Lord Worship Centre in de Amerikaanse staat Texas. En het is dominee David Paul Moten die uit een van zijn preken wordt geciteerd.