Gebedsuur na schietdrama en scooterongeluk in Alblasserdam: ‘Heer, blijf bij ons met uw troost en zegen’

‘Vrijdag wordt een zware dag’, bereidt burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam zijn inwoners alvast voor. Dan is de uitvaart van de slachtoffers van de schietpartij en het scooterongeluk, beide op 6 mei in die plaats. ‘Vier jonge vrouwen die midden in het leven stonden.’

Bij het tweede refrein van het slotlied viel de zangeres stil, in tranen. Een andere vrouw springt naar voren en maakt het lied af tijdens het gebedsuur in de Ichthuskerk Alblasserdam

Alblasserdam

Ingetogen, rustig, bezinnend. Vijf dominees staan in de Ichthuskerk in Alblasserdam stil bij de dramatische gebeurtenissen in dat dorp, vorige week. Psalmen en gezangen geven woorden aan het verdriet van de inwoners. De orgelklanken drukken zwaar op de aanwezigen.

Twee keer sloeg het kwaad toe. Eerst was er een scooterongeluk, op 6 mei in de nacht. Twee vrouwen (18 en 19 jaar oud) overleden. Een 24-jarige automobilist is verdacht van doodslag.

Enkele uren later opende een man het vuur in een zorgboerderij. Weer kwamen twee vrouwen (16 en 34 jaar) om het leven.

‘Er zijn veel geruchten’, vertelt burgemeester Jaap Paans in de kerk. ‘Wat daarvan waar is, weten we niet.’ Hij geeft aan zijn steun te halen uit 1 Korinthiërs 13, ‘..

