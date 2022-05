Lolly op een kerkelijk feest

Het meisje hoort bij de sekte van de oudgelovigen, een groep Russisch-orthodoxen die in de zeventiende eeuw niet meewilden met verschillende kerkhervormingen in de Orthodoxe Kerk en sindsdien alle vormen van modernisering hebben afgewezen. Er zijn wereldwijd zo’n half miljoen oudgelovigen. Ze wonen voor het merendeel in Rusland, waar ze tot in de twintigste eeuw werden vervolgd. Pas in 1971 werd de kerkelijke vervloeking van de oudgelovigen door de Russisch-Orthodoxe Kerk opgeheven. <