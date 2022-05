Poolse lutheranen wijden vrouwen als predikant

Na lang debatteren zijn zondag negen vrouwelijke predikanten benoemd in de Poolse lutherse kerk. De mogelijkheid daartoe werd in oktober geschapen.

Warschau

Maar liefst negen vrouwelijke predikanten zijn tegelijk aangesteld in de Heilige Geest-kerk in de Poolse hoofdstad Warschau. De Poolse lutherse kerk gaf in oktober vorig jaar groen licht voor vrouwelijke predikanten. Dat kon doordat twee derde meerderheid van de synode zich achter het voornemen stelde. De wijding werd toegejuicht door de Duitse partnerkerk, de Evangelische Kerk in Hessen en Nassau (EKHN). Voorzitter Ulrike Scherf sprak van een ‘diep ontroerend moment’.

In 2010 en 2016 haalde het voorstel niet de benodigde twee derde meerderheid: in 2016 kwam het acht stemmen tekort. In 2016 besloot de lutherse kerk van Letland om de in 1975 geschapen mogelijkheid voor vrouwelijke predikanten juist weer af te schaffen. Binnen de Pools..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .