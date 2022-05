De ‘Jodenster’ is een Engelse uitvinding. Na 800 jaar biedt de kerk excuses aan en doet boete

Oxford

Volgens de Anglicaanse Kerk gaat het hier om zonden uit het verleden waarvan de effecten nog steeds merkbaar zijn, en die nog niet tot een einde zijn gekomen. Daarom moet de kerk daarvoor niet alleen excuses aanbieden, maar ook boete doen en God om vergeving vragen, zei bisschop Michael Ipgrave tijdens een speciale herdenkingsdienst zondagmiddag.

In 1222 werd in een augustijner abdij in Oxford een synode gehouden, om de besluiten van het vierde Lateraans Concilie - gehouden in 1215 in Rome - door te voeren. Daarbij werden sociale contacten tussen Joden en christenen verboden; Joden moesten bovendien kerkbelasting betalen en een herkenningsteken op hun kleding dragen, in de vorm van de stenen platen waarop Mozes de tien geboden ontving.

