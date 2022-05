Voor het eerst in de bajes

Of ik even de bloemen in een vaas wil zetten voor op de liturgische tafel. In een reflex trek ik een la open, op zoek naar een mes of schaar om de bloemen schuin af te snijden. Tot ik bedenk dat ik die hier natuurlijk niet kan vinden.

Voor het eerst van mijn leven bezoek ik een gevangenis. Op een vrije zondag ga ik mee met een predikant om twee kerkdiensten bij te wonen.

Ik moest me net identificeren, mijn telefoon in een kluisje doen, door een detectiepoortje lopen en via allerlei deuren, die hoorbaar in het slot vielen, kwam ik in deze neutrale ruimte, die dankzij een kruis, tafel en paaskaars verandert in een kerkzaal.

De kerkgangers komen in een lange rij naar binnen, onder begeleiding van bewakers. De meesten geven me een boks en gaan ..