Voetballen en praten over zonde: ‘We houden van God, mensen en sport’

De Vrije Baptistengemeente in Emmen veranderde haar naam in ‘Stadskerk Emmen’. Ze wil haar gebouw open stellen voor de stad, maar vooral zelf naar buiten treden. In de meivakantie was er een sportevenement, met voetbal en serieuze gesprekken: ‘Welke zonde heb jij weleens gedaan?’

‘Dit is wat we als Stadskerk willen zijn.’ Henk Prins knikt met zijn hoofd naar een grote groep sportende kinderen op een sportveld in de wijk Bargeres in Emmen. ‘Geen clubje christenen op zondag zijn met elkaar, maar gelovigen die naar buiten treden.’

De gemeente organiseert in de meivakantie een driedaagse sportweek in de middagen en avonden op het veldje. ’s Ochtends begint het team vrijwilligers uit de gemeente in de kerk, een voormalig congrescentrum in het centrum van Emmen. Sinds voorjaar 2020 prijkt daar de naam Stadskerk op. In de jeugdruimte, met een bar vol alcoholvrije wijn, een voetbal- en biljarttafel, drie Apple-computers en enkele hoekbanken, zingen de teamleden samen en doen ze bijbelstudie, voor ze de wijk in gaan.

..

