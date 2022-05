Dichter en filosoof Hein Stufkens: ‘In ieder van ons schuilt een monnik die op zoek is naar geluk, wijsheid, stilte’

Twintig jaar lang leidde dichter en filosoof Hein Stufkens het bezinningscentrum La Cordelle in Cadzand, met zijn vrouw Brigitte. Maar zij zit nu uitdrukkingsloos naast hem. In de oorlog tussen dementie en gelijkmoedigheid is de stand 0-0.

Hein Stufkens: 'Gelijkmoedigheid zie je in allerlei godsdiensten, soms zelfs als oefening in meer dan één leven.'

‘Kijk, zo was het nog niet zo lang geleden’, zegt Hein Stufkens. Hij laat foto’s zien van een jaar of vier geleden. Een kleine, gracieuze vrouw, bij wie het ouder worden schoonheid toevoegt. In een wit gewaad danst ze bijna stil over een houten vloer. Dezelfde als waar we nu op staan.

Een paar kamers verder ontmoeten we Brigitte. Ze zit op een stoel, de handen gevouwen in de schoot. Bril op, een blik in de verte. Onpeilbaar voor de bezoeker en steeds meer ook voor haar man. Hij buigt zich voorover: ‘Dag lieverd, we hebben bezoek, kijk maar. Straks komen we nog even dag zeggen.’

Hun leven is nog steeds een dans, maar nu een achterwaartse pas de deux geworden.

We lopen terug. Langs het mooiste logeerkamertje, waar Hein nu een bed naast het ha..

