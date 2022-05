Hoe een groeiende groep Urkers al wekenlang hulp biedt aan Joden in Oekraïne

Met twee negenpersoonsbusjes helpen zeven vrienden van Urk honderden Joden uit Oekraïne in veiligheid én, desgewenst, naar Israël. ‘In Israël zijn Joden geen vluchteling, zoals in andere landen. Ze hebben er recht op burgerschap.’

Urk

Het zijn aanpakkers, die Urkers, daar zijn ze bij de organisatie Christenen voor Israël nu wel achter. Minder dan twee weken na Poetins inval in Oekraïne, stonden vier Urker vrienden met twee grote busjes aan de grens van Moldavië en Oekraïne. Klaar om te helpen met koffers sjouwen en vooral: met personen vervoeren. Tot op de dag van vandaag helpt een nog grotere groep Urkers de christelijke organisatie met het evacueren van Joden en andere burgers en het verspreiden van voedsel. Waarom

In 2013 gingen zeven christelijke vrienden van Urk op vakantie naar Israël. De reis voedde hun interesse in het Joodse volk nog meer. ‘Ik ben mij gaan verdiepen in het volk van Israël en daardoor is er een gevoel van verbondenheid met Joden gegroe..

