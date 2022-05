53 Hoe de overleden Sela-zangeres Kinga Bán een protestantse heilige werd

Te gast is kunstcriticus Johan Bakker, biograaf van Kinga Bán. In protestants-christelijke kring heeft de zangeres van Sela, die op 37-jarige leeftijd overleed een sterren- en bijna een heiligenstatus gekregen. Wat was zij voor vrouw? Waarom raakte ze met haar stem en liederen zoveel mensen? En was ze echt altijd zo hoopvol over haar toekomst na de dood? Bakker leerde door zijn boek ook een andere kant van Kinga kennen. ‘In de auto terug na een concert zal ze ook gedacht hebben: ik moet straks mijn kinderen gaan missen.’