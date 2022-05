Na de aanslagen van ‘Pasen 2019’ is er in Sri Lanka nog steeds geen recht gedaan

‘Na drie jaar tasten we nog steeds in het duister over wat er die paasmorgen precies is gebeurd.’ Zo verwoordde kardinaal Malcolm Ranjith de vertwijfeling van de nabestaanden voor de VN-Mensenrechtenraad. Op paaszondag 2019 vielen er bij zes bomaanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka honderden doden. Het lijkt erop dat het bloedbad voorkomen had kunnen worden. Waarom is dat niet gebeurd? Wie probeert de regering te beschermen? Er komen geen antwoorden.