Rechter: NCTV noemde Muslim Rights Watch onterecht in dreigingsbeeld

Terreurbestrijder NCTV moet een rectificatie publiceren. De dienst noemde in 2020 de islamitische burgerrechtenbeweging Muslim Rights Watch Nederland (MRWN) ten onrechte een ‘politiek-salafistische aanjager’. Dat spreekt de Haagse rechter uit in een door die beweging aangespannen hoger beroep.

Den Haag

In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53, gepubliceerd in oktober 2020, noemde de NCTV Muslim Rights Watch als een van de nieuwe salafistische organisaties in Nederland. Deze ‘aanjagers’ zouden ‘onverdraagzaam, anti-integratief en ondemocratisch gedachtegoed’ verspreiden.

In december 2020 oordeelde de rechter dat deze vermelding geoorloofd was omdat de rapportages van de NCTV vallen onder de vrijheid van het politieke debat, zoals vastgelegd in artikel 71 van de Grondwet. In hoger beroep gaat de rechtbank in Den Haag daarin niet mee. Het Dreigingsbeeld staat op de website van de NCTV en bereikt daarmee ook een algemeen publiek.

De NCTV gaf in het hoger beroep aan dat ze MRWN geen enkel verwijt maakt. De rechter oorde..

