Twee boekjes die pater karmeliet Titus Brandsma heeft geschreven nadat hij in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers was opgepakt, zijn herdrukt.

Rotterdam

Titus Brandsma stierf in 1942 in concentratiekamp Dachau. Hij wordt op 15 mei heilig verklaard door paus Franciscus. De boekjes werden in 1944 voor het eerst uitgegeven. Bisschop Hans van den Hende van het bisdom Rotterdam heeft gezorgd voor de herdrukken in facsimile. Brandsma schreef Het Laatste Geschrift op bevel van de Gestapo toen hij gevangenzat in Scheveningen. De Gestapo wilde weten waarom het Nederlandse volk en met name het katholieke volksdeel zich zo hevig verzette tegen de NSB.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .