GlobalRize: Internetzending kan niet zonder christenen ter plekke

GlobalRize, dat zending bedrijft via internet, heeft een kantoor geopend in Nigeria. ‘Als een Nigeriaan wil doorpraten over Jezus is het fijner dat hij een landgenoot aan de lijn krijgt dan iemand uit Oldebroek’, zegt missionair directeur Marten Visser.

Jos

In 2017 ging GlobalRize van start in een bescheiden kantoor in de Noord-Veluwse plaats Oldebroek. Voor de verspreiding van het evangelie waren gouden tijden aangebroken, klonk het bij de opening. Miljarden mensen konden via het wereldwijde web bereikt worden met slechts beperkte middelen: een paar tafels met op het internet in te pluggen laptops. Veel mensen die nog nooit van Jezus hadden gehoord, waren nog maar een paar muisklikken verwijderd van informatie over God. GlobalRize timmerde aan de weg door het evangelie in steeds meer talen en met een groeiend vrijwilligerskorps te verspreiden via sociale media, waarmee mensen in contact kwamen met online-bijbelstudies en chatrooms.

Des te opmerkelijker is het dat de organisatie..

