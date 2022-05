Theoloog Alain Verheij: ‘Rijk worden is verslavend en niet goed voor mensen’

Theoloog Alain Verheij vindt dat de omgang met geld te maken heeft met geloof, schrijft hij in Geld of Go€d. Ook beschrijft hij het verhaal van een goede vriend. ‘Hij kreeg een erg goed salaris, maar werd zo ongelukkig dat hij uit het leven wilde stappen.’

U werkt en heeft daarmee inkomen, koopt gewoon uw producten in de winkel. Waarom bent u zich gaan verdiepen in geld?

‘Ik ging een keer voor in een kerkdienst en ik preekte over het Onze Vader. Na de dienst sprak ik iemand die mij vroeg wat het zou betekenen als we “vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren” niet alleen op zonde zouden betrekken, maar ook op financiële schuld. We hebben daar drie middagen met een gespreksgroep over doorgepraat.

Daarbij voelde ik ongemak. Het gaat overal in de wereld al over geld. In de politiek of op blogs waar geschreven wordt hoe je rijk wordt van bitcoins. Moet de kerk dan niet vrij zijn van geld? Aan de andere kant zijn er veel bijbelteksten over geld, schulden en gerech..

