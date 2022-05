Waarom vrouwen meer verantwoordelijkheid krijgen in de NBV21 dan in traditionele vertalingen

Haarlem

Welke rol mogen vrouwen hebben in de kerk? Die vraag stond recent nog centraal op de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, en houdt kerken al lang bezig. Men zoekt naar antwoorden in de Bijbel en verwijst regelmatig naar de apostel Paulus.

In de NBV21 worden sommige woorden van Paulus, bijvoorbeeld die over de hoofdbedekking van de vrouw, heel anders uitgelegd dan in bijvoorbeeld de Statenvertaling. Cor Hoogerwerf is een van de vertalers en boog zich over de veelbesproken passage.

In traditionele vertalingen, zoals de (Herziene) Statenvertaling, staat in 1 Korintiërs 11 vers 10 dat ‘de vrouw een teken van gezag op het hoofd’ moet hebben. De vertalers van de NBV21 kozen echter voor een andere vertalin..

