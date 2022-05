Moslimkoepel: stop met de term Suikerfeest

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), een samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien moskeekoepels, gaat het ministerie van Justitie en Veiligheid vragen om te stoppen met het gebruik van de term Suikerfeest. De naam die in Nederland gangbaar is voor het feest aan het eind van de ramadan heeft namelijk niks met de ramadan te maken, zegt CMO-voorzitter Muhsin Köktas na berichtgeving van NU.nl.

Den Haag

Eid al-Fitr is de officiële term en betekent letterlijk feest van het verbreken van vasten. ‘De naam Suikerfeest slaat eigenlijk nergens op. De term wordt niet gebruikt in de islamitische wereld en voor veel moslims betekent het niks’, zegt Köktas. ‘Waarom zouden de ministeries dan niet de juiste, formele naam gebruiken?’

De organisatie behartigt de belangen van moslims bij de Nederlandse overheid. Tijdens het eerstvolgende overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid op 15 juni wil de voorzitter het onderwerp aansnijden. ‘Er is geen nieuwe wet of regel voor nodig. We willen gewoon vragen of het ministerie op formele kanalen niet meer het woord Suikerfeest wil gebruiken, maar Eid al-Fitr. Ook bij andere ministeries ..

