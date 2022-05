Pater Jens Petzold woont in Irak en wil bruggen bouwen. ‘God houdt van de islam’

Het leven van Paolo Dall’Oglio stond in het teken van de ontmoeting tussen christenen en moslims. De markante jezuïet restaureerde in de jaren tachtig het vervallen klooster Mar Musa, nabij de Syrische hoofdstad Damascus. Hij vestigde er de gemeenschap Al Khalil. Totdat in 2013 ISIS hem ontvoerde. Sindsdien is Dall’Oglio vermist.