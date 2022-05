Zoetigheid en cadeaus tijdens Suikerfeest

2022-05-02 07:28:32 ROTTERDAM - Moslims na afloop van het ochtendgebed in de Mevlana Moskee. Hier wordt de laatste dag van de vastenmaand, het Suikerfeest, Eid al-Fitr, gevierd. Het grote feest vol lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden kan dit jaar voor het eerst weer gehouden worden zoals gebruikelijk was voor de uitbraak van het coronavirus. ANP SEM VAN DER WAL (beeld anp / Sem van der Wal)

Het einde van de ramadan werd zondag afgesloten met de laatste iftar, de maaltijd waarmee tijdens de ramadan na zonsondergang het vasten wordt doorbroken. Het Suikerfeest, met lekkernijen, cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden, kan sinds de uitbraak van het coronavirus voor het eerst weer volop gevierd worden. De foto’s zijn gemaakt in en bij de Mevlana Moskee in Rotterdam (foto boven en foto rechtsonder) en bij een bakkerij in Den Haag (foto’s midden en linksonder). Het exacte begin van zowel de ramadan als het Suikerfeest hangt samen met het zichtbaar worden van de eerste sikkel van de nieuwe maan en verschilt per locatie. De vastenmaand begint elk jaar op een andere dag omdat de islamitische kalender een maankalender is.

