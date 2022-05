Hoofd van de Anglicaanse kerk biedt excuses aan aan Canadese inheemse bevolking

Justin Welby, hoofd van de Church of England, heeft in Canada excuses aangeboden voor kindermishandeling, die in verleden de inheemse bevolking werd aangedaan.

Prince Albert

De aartsbisschop van Canterbury was zaterdag op een bijeenkomst van overlevenden van Canadese woonscholen in Prince Albert in de Canadese provincie Saskatchewan. Het hoofd van de Anglicaanse kerk vertelde daar dat hij spijt had van de rol van de kerk in de ‘vreselijke misdaden’ die waren gepleegd. Welby bezocht de James Smith Cree Nation en hoorde verhalen die werden gedeeld door overlevenden van woonscholen. ‘Het was de kerk die het toestond’, zei Welby. ‘Een hel bouwen, kinderen erin stoppen en personeel aannemen. Het spijt me meer dan ik ooit zou kunnen uiten.’

De Anglicaanse kerk zegt dat ze tussen 1820 en 1969 ongeveer drie dozijn ‘residentiële’ scholen in Canada had. In 1993 verontschuldigde de kerk zich al eens voor ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .