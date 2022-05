Zeven jaar gevangenisstraf voor Chinese christelijke boekhandelaar

Wetzlar

Door elke maand een gewetensgevangene uit te lichten willen beide organisaties oproepen tot gebed voor mensen die om hun geloof in de cel zitten. Nu gaat het om een christelijke boekhandelaar uit de havenstad Taizhou in de Zuidoost-Chinese provincie Zhejiang. Chen Yu zit sinds september 2019 vast. Hij wordt beschuldigd van het uitvoeren van ‘illegale zakelijke activiteiten’ in zijn boekhandel. Hij was het doelwit van de communistische autoriteiten vanwege het verkopen van christelijke lectuur, waaronder bijbels die in de Verenigde Staten en Taiwan zijn gedrukt.

In september 2020 werd de boekhandelaar veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en een extra boete. Het vonnis is bevestigd in een beroepsprocedure. Onder ..

