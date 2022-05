Anglicanen gaan pensionado’s omscholen tot priester

Londen

Caleb verwijst naar de gelijknamige bijbelse figuur. Onder andere in het bijbelboek Jozua staat omschreven hoe hij een actieve rol speelde tot op de hoge leeftijd van 85 jaar. Het programma, dat vorig jaar startte, moet een oplossing bieden voor het priestertekort in de Anglicaanse Kerk.

Er zijn in Groot-Brittannië een half miljoen Anglicaanse kerkgangers tussen de 55 en 72 jaar, meldt The Times. ‘Hoe moeilijk zou het zijn om achtduizend mensen te vinden die gratis vijfentwintig jaar willen geven, nadat ze hun leven in de stad of bij de politie achter zich hebben gelaten?’, vraagt Gumbel.

De omscholingscursus richt zich op mensen die al een leven lang bij de kerk betrokken zijn, bijvoorbeeld als lekenvoorganger, pastoraal werker of k..

