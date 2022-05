provocatief pastoraat

Het zorg je dat je in het pastoraat een gezonde afstand bewaart zonder kil en afstandelijk te worden? Diaconaal predikant Marieke Sillevis Smitt uit Utrecht introduceert daarvoor ‘provocatief pastoraat’ en schreef daar een boek over, meldt het Katholiek Nieuwsblad. Het is een variant op het ‘provocatief coachen’. Daarbij worden mensen met humor op een ander spoor gezet. Bijvoorbeeld: wil iemand ervan af dat hij zich continu zorgen maakt als zijn kinderen buiten spelen? Reageer dan met: ‘Wat?! Laat jij je kinderen buitenspelen? Weet je wel hoe gevaarlijk dat is?’ Ook bij de ernstigste problemen kan deze aanpak werken, zegt Sillevis. Ook in het pastoraat. ‘Met liefde, humor en uitdaging maak je het voor iedereen gemakkelijker.’