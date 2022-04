Het verhaal van Lien Braaf: ‘De oorlog is er gewoon altijd, elke dag nog’

Ze werd geboren als onderduikkind – en de eersten die op kraambezoek kwamen, waren Duitse militairen. Haar vader werd tijdens de oorlog christen. Zelf is zij de laatste tijd juist veel bezig met haar Joodse identiteit. Dit is het verhaal van Lien Braaf (78): ‘De oorlog is er gewoon altijd, elke dag nog.’

Lien Braaf is tegenwoordig veel bezig met haar joodse geloof en identiteit en heeft een joods antiekwinkeltje in Meppel, Kunsjt.

‘Eigenlijk ben ik een cadeautje voor mijn moeders verjaardag. Mijn ouders zaten apart van elkaar ondergedoken en als verrassing kwam mijn vader op bezoek; negen maanden later was ik het resultaat.

Thuis werd er nooit over de oorlog gesproken, ook al had die een enorme impact op ons allemaal. Voor mij voelde het Joods-zijn heel ambivalent. De een schold me uit voor ‘Jeude’, op z’n Drents, terwijl de ander het bijzonder vond dat ik een kind was van het uitverkoren volk. Deze tweespalt voelde ik thuis ook.

Dat kwam doordat mijn vader zich tijdens zijn onderduik had bekeerd. Hij bad dat wij ook tot het christelijke geloof zouden komen. Mijn moeder respecteerde zijn keuze, maar verzette zich wel heftig tegen zijn doop. Het heeft mij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .