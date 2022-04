Inge Breithaupt (98) zwaaide naar Hitler: ‘Natuurlijk wisten we wat er gebeurde’

Veel zijn er niet meer: mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daarover nog helder kunnen vertellen. De hoogbejaarde Duitse Inge Breithaupt (1924) zag als negenjarig meisje Hitler door Erfurt rijden; in 1944 verloor ze een broer in Normandië. ‘Een Joodse vader zei aan de deur: vandaag verbranden ze onze godshuizen, morgen zullen ze jullie kerken verbranden.’

Inge met haar broer Hans in november 1939. Hans overlijdt minder dan een jaar later door gebrek aan medische zorg.

Ze weet het nog precies: het was 18 juni 1933. Hitler is nog maar een paar maanden rijkskanselier van Duitsland en hij zal naar Erfurt komen, waar zij met haar familie woonde. ‘Wat waren wij opgewonden! Iedereen riep: Hitler komt!’ De negenjarige Inge Breithaupt hangt uit het raam, als Adolf Hitler in zijn open auto de hoek van de Steigerstrasse en de Schillerstrasse om komt gereden. Ze zwaait. Het raam van het huis heeft ze met zelf verzamelde takjes en twijgjes versierd. Mensen uit de buurt die een minder gelukkig uitzicht hebben, komen als ‘Fenstergäste’ meezwaaien.

Niet iedereen in huis is zo blij met de komst van de Führer. ‘Mijn oudoom was in de badkamer gaan zitten, de enige plek in het grote huis zonder een raam. Zover mogel..

