52 - Waarom rommelt het in zo veel evangelische kerken?

Journalist Marina de Haan, kenner van de evangelische wereld, is te gast. Het rommelt in veel evangelische kerken. Megakerk Hillsong gold nog niet zo lang geleden als een van dé successen van de evangelische wereld. Eigentijdse muziek, goed georganiseerde diensten, sterke organisatie. Maar daarin is de afgelopen tijd de ene na de andere barst ontstaan. Maken we mee dat het grote kerkenimperium van Hillsong in elkaar stort? En wat is er aan de hand in Vineyard en in VEZ Zwolle? Hebben megakerken nog toekomst? Of biedt een nieuw leiderschapsstructuur de oplossing?