Mennonitische boeren aan de Molotsjna: ook in 1922 was Oekraïne een ravage

Berdjansk

‘De hulp is precies op tijd gekomen om de geheele bevolking van een wanhoopsdaad terug te houden, namelijk een vlucht ‘en masse’. Holland is thans in de gansche Krim en Ukraine troef.’

Deze regels werden op 17 mei 1922 geschreven door Rein Willink, een 36-jarige vrijgezel uit Winterswijk. Hij had er al vier maanden op zitten in wat toen nog ‘de Oekraïne’ heette.

De brief was voor F.C. Fleischer, doopsgezind predikant. Die werd bekend als medeoprichter van het Groene Kruis; dat was een neutrale landelijke vereniging voor wijkverpleging en thuiszorg, die in 1978 met het protestantse Oranje-Groene Kruis en het rooms-katholieke Wit-Gele Kruis tot de Nationale Kruisvereniging fuseerde.

Fleischer was secretaris buitenland van d..

