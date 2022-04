De ‘meest heilige’ nacht van de ramadan: ‘Moslims zijn dankbaar voor de mogelijkheid liefdadigheid te betonen’

Laylat ul-Qadr is de ‘meest heilige’ nacht van de vastenmaand ramadan. Veel moslims willen die nacht in de moskee doorbrengen, waarbij ook veel geld wordt ingezameld voor goede doelen.

Utrecht

‘Door te geven word je rijker.’ Zo vat Anne Dijk samen hoe de islam denkt over liefdadigheid. Geven kan in de vorm van tijd, aandacht en uiteraard geld. Naarmate de vastenmaand ramadan vordert, krijgt dit aspect steeds meer nadruk.

Alles komt samen in de heilige nacht Laylat ul-Qadr. Meestal vieren moslims dit tijdens de 27e nacht van de ramadan. Dat was de nacht van woensdag op donderdag. Dan brengen moslims massaal de nacht door in de moskee.

Dat gaat vaak samen met geldinzamelingen voor goede doelen. Zo stond Laylat ul-Qadr in Moskee El Fath in Amersfoort in het teken van de realisatie van een islamitische begraafplaats, waarvoor ze in vier uur tijd bijna twee ton inzamelde.

Ook organisaties zamelen geld in. Het Fahm Ins..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .