‘Kefas’ vertaalt de kerkdienst voor vluchtelingen - live en zin voor zin

Vluchtelingen kunnen vaak niet goed bijhouden wat er in een kerkdienst gezegd wordt. De nieuwe app Kefas maakt het makkelijker, stellen de makers, voor mensen die geen Nederlands spreken om de viering van minuut tot minuut mee te beleven.

Emmeloord

Gerard de Kimpe is met zijn vrouw Martine al jaren betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum in Luttelgeest, vlakbij Emmeloord. Ze zijn lid van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk Pro Rege, waar verschillende mensen zich inzetten voor vluchtelingen, die ook de kerkdiensten bezoeken.

Omdat taal een barrière opwerpt, heeft De Kimpe met Bob Mulder, die lid is van diezelfde gemeente, de vertaal-app Kefas ontworpen. De Kimpe fungeert als ‘geestelijk vader’ van de app, vertelt Mulder. Zelf is hij verantwoordelijk voor de technische kant.

Kefas is de naam die Jezus gaf aan Petrus. ‘En Petrus was degene die met Pinksteren begon te spreken, waarna iedereen hem hoorde in zijn eigen taal. Dat vonden ..

