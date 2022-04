‘Godsdienstvrijheid wereldwijd verder onder druk, vooral in Afghanistan’

De godsdienstvrijheid is in 2021 wereldwijd verder onder druk komen te staan. Vooral in landen als de Centraal Afrikaanse Republiek en Afghanistan is de situatie verslechterd.

Strijders van de Taliban delen water uit in Kandahar. In Afghanistan staat de godsdienstvrijheid sterk onder druk, meldt het Amerikaanse USCIRF.

Washington, D.C.

Dat stelt de Amerikaanse Commissie voor Internationale Vrijheid van Religie (USCIRF) in haar jaarverslag, dat deze week uitkwam. ‘We zijn ontmoedigd door de verslechtering van de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging in sommige landen’, licht voorzitter Nadine Maenza toe.

USCIRF adviseert de Amerikaanse regering op het gebied van godsdienstvrijheid. Het orgaan maakt zich vooral ernstige zorgen over de situatie in Afghanistan, waar de Taliban vorig jaar aan de macht kwam. Maenza: ‘Religieuze minderheden hebben te maken gehad met intimidatie, detentie en zelfs de dood vanwege hun geloof of overtuigingen. Jaren van vooruitgang in de richting van meer rechtvaardige toegang tot onderwijs en vertegenwoordi..

