Een pelgrimstocht over de Betuwe om een kaarsje aan te steken

‘De route voert over bestaande routes, de meeste onverhard. We hoefden dus geen paden aan te leggen.’

Nijmegen

Een van de initiatiefnemers van de pelgrimsroute, die op 15 mei open gaat, is pastoraal werker Margreet Sanders van de rooms-katholieke Maria Magdalena Parochie in Overbetuwe.

Hoe is het idee van een pelgrimsroute ontstaan?

‘Mijn protestantse collega dominee Wilma Hartingsveld en ik bedachten dat het goed zou zijn alle dorpen en kerken in de Overbetuwe met elkaar te verbinden. Oorspronkelijk wilden we een wandeltocht om mensen uit het gebied en uit diverse kerken met elkaar in contact te brengen. Elkaar ontmoeten en lekker wandelen, was ons plan. Het zou een klein project zijn, voor de eigen mensen. Tot Uitgeverij Elmar uit Delft lucht ervan kreeg en van onze pelgrimstocht een wandelgids maakte. Daardoor kreeg Wegen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .