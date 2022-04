VN-rapporteur Michael Lynk veroordeelt Israëlisch geweld in Oost-Jeruzalem

Israël moet stoppen met politie-invallen op de Tempelberg in de Oude Stad in Oost-Jeruzalem. En de internationale gemeenschap moet in actie komen om te helpen het geweld te deëscaleren. Die oproep doet Michael Lynk, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden.

Jeruzalem

De afgelopen weken greep de Israëlische politie zeven maal gewelddadig in op de Tempelberg. De politie verwondde daarbij ruim tweehonderd Palestijnen en bracht vernielingen aan in de Al-Aqsa Moskee. Deze moskee is na Mekka en Medina de heiligste plek in de islam.

Lynk waarschuwt dat het politieoptreden zal leiden tot meer geweld. Hij is kritisch op de wereldgemeenschap: ‘Internationale passiviteit ten overstaan van deze nieuwe niveaus van geweld zal alleen maar aanmoedigen tot meer van hetzelfde.’

Ook bekritiseert hij Israël, dat Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever sinds 1967 bezet en koloniseert. ‘Deze diepgewortelde Israëlische bezetting, die niet meer te onderscheiden is van apartheid, is gebaseerd op de inst..

