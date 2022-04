Met een Street Iftar wil Milli Görüs verbinding zoeken met de samenleving

Honderden moslims kwamen bij de Rotterdamse Markthal in de open lucht bij elkaar voor de Street Iftar. Milli Görüş wil met dit evenement alle Rotterdammers uitnodigen voor de traditionele maaltijd bij het verbreken van het vasten.

De zon gaat bijna onder en dus kan er over enkele minuten gegeten worden tijdens de Street Iftar in Rotterdam. (beeld nd)