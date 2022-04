Processie tussen uitgaanspubliek

De Russisch-Orthodoxe Kerk viert dit weekend Pasen ten tijde van oorlog. Een situatie waarvan aartspriester Theodoor van der Voort wakker ligt. ‘Oorlog, met alle doden en verminkten, is vreselijk.’ ‘De vastentijd is voorbij gevlogen door de oorlog’, klinkt het in de parochie in Deventer. Maar ook: ‘Ik kijk uit naar de processies, ik ben dol op processies.’

Het aanmeldformulier ‘Lezen bij het graf’ in de hal van de Orthodoxe Parochie H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus in Deventer is al voor meer dan de helft ingevuld. Vladimir, Ekaterina, Jasper en Olga gaan van vrijdagavond tot zaterdagochtend een uur waken bij de gestorven Jezus. Letterlijk verblijven zij bij een kleed waarop de gestorven Jezus is afgebeeld. In andere Russisch-orthodoxe kerken wordt Jezus’ beeltenis echt een graf in gedragen. Een graf heeft de parochie van Deventer niet, dus ligt het kleed op een tafel, omringd door bloemen.

Elke viering in de jaarcyclus van de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft zijn eigen lezingen..

