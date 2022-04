Bedekkende kleding is een modetrend: ‘Dit komt als geroepen’

Een hoedje dragen naar de kerk is bijna Nederlands cultureel erfgoed. Maar elke dag hoofdbedekking dragen omdat je dat vanwege je geloof graag wilt, is buitengewoon. Hetzelfde geldt voor bedekkende kleding, al is dit wel bekend in het straatbeeld, vooral bij reformatorischen en moslims. Terwijl veel christelijke vrouwen gerust rondlopen in een mouwloos topje of een korte broek.

Drie jonge vrouwen kiezen bewust een andere trend; zij kleden zich ‘modest’.