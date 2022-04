Hoe ‘echt’ wil je een illusie hebben?

Toen ik een paar weken geleden in Malawi was, ging ik uit eten in een restaurant dat bij onze familie al jarenlang favoriet is. Een van de trekkers op het menu is een klassieke saus, Monkey Gland Sauce. Terwijl er dierbare herinneringen bovenkwamen, bedacht ik ook hoe controversieel die naam eigenlijk is - apenklierensaus. Ondanks die naam is het een eenvoudige, maar populaire, umami-achtige saus, met alledaagse ingrediënten als chutney, tomatensaus en worcestershiresaus. Het heeft niets te maken met apen of hun klieren. Het is een hippe naam van duistere herkomst, maar zolang ik me kan herinneren, zijn er altijd mensen geweest die wel zouden wilden dat de naam verwees naar een exotisch bestanddeel van het Afrikaanse voedingspatroon.

Die ..