Synode CGK laat geen vrouwelijke ambtsdragers toe. Hoe denken vrouwen daar zelf over?

De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft vrijdag besloten geen vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling, diaken of dominee. Hoe denken vrouwen daar zelf over?

Zwolle/Wageningen

Het onderwerp vrouw en ambt zorgt voor diepe verdeeldheid in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Er zijn voor- en tegenstanders en mensen die er geen mening over hebben gevormd. Een ruime meerderheid van de synode ziet in ieder geval geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers. Op gemeenten die al voor de synode uit besloten om vrouwen toe te laten tot de ambten wordt een stevig appel gedaan om zich te conformeren aan het landelijke besluit.

Opvallend was dat in de discussie de stem van vrouwen nauwelijks is gehoord, in ieder geval niet publiek. Twee vrouwelijke leden van de CGK reageren.

Ingrid Plantinga, theoloog en lid van de CGK Zwolle die vorig jaar vrouwen toeliet tot de ambten.‘Ik vind het besluit van de synode h..

