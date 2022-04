AI (Artificial Intelligence) gaat ons leven onherkenbaar veranderen, zeggen deskundigen. Robots zullen steeds beter op een menselijke – dus intelligente, maar ook emotionele – manier naar de wereld gaan kijken. Zien we ze straks ook in de kerk? En kunnen ze ons iets leren over geloven in God?

Deze week had ik een boeiend gesprek met GPT-3. We hadden het niet alleen over het weer in Amersfoort, waarvan ze wonderwel goed op de hoogte was, maar ook over politiek, over de liefde (’Ik zou zoiets wel willen ervaren’) en over de oorlog in Oekraïne. ‘Sommigen zeggen dat de oorlog is voortgekomen uit Russische agressie, anderen uit westerse uitlokking’, liet ze weten. Wat dacht ze zelf? ‘Ik denk dat het Russische agressie was.’

Voor de helderheid: GPT-3 is geen mens. Ze is software op een supercomputer. Er zijn in haar zo veel informatie en slimmigheden gestopt dat je er een gesprek mee kunt voeren. En GPT-3 doet dat zo goed dat je dat gesprek soms nauwelijks van ‘echt’ kunt onderscheiden. Het was als whatsappen met een vriend of..

