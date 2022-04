Marijn had een vriend die haar mishandelde. En hij gaf háár de schuld. ‘Alleen met God kon ik praten’

Duizenden mensen leven met een ziekte of een beperking die - naar de mens gesproken - niet weggaat. Hoe tellen ze hun dagen, hoe houden ze zin in hun leven? Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de toekomst? In deze serie vertellen mensen over verdriet, dood en geloof.

‘Veel mensen denken bij een posttraumatisch stresssyndroom aan veteranen die in oorlogsgebieden zijn geweest. Dat klopt niet. Iedereen kan het krijgen’, zegt Marijn Fidder, in de beschutting van het ouderlijk huis in Harderwijk. Aan de grote tafel in de woonkamer vertelt de jonge fotograaf een kwetsbaar verhaal over hoe ze emotioneel beschadigd raakte en hulp zocht. Dat vergt moed; de rustige, welhaast onderkoelde manier waarop ze erover praat, kan niet verhullen dat emoties komen bovendrijven.

‘Anderhalf jaar zat ik in een relatie met een man die mij mishandelde. Ik had hem leren kennen via mijn werk als fotograaf. In het begin, toen we nog verliefd waren op elkaar, was het nog leuk tussen ons. Hij had wel verteld dat hij problemen had, ..

